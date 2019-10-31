В машине у жителя Подмосковья обнаружили 150 свертков с героином

В подмосковной Кашире правоохранители при обыске автомобиля изъяли более 300 грамм героина и 2 грамма метилэфедрона, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Автомобиль, за рулем которого находился, 22-летний житель Лобни, был остановлен для проверки на 111-м километре автодороги М4 «Дон».

Во время досмотра машины под рулевой колонкой был обнаружен пакет со 150 свертков с порошком.

Кроме того, у пассажирки — 41-летней жительницы Москвы — в дамской сумочке стражи порядка обнаружили пакетик с кристаллическим веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.