В машине у жителя Подмосковья обнаружили 150 свертков с героином
- 31 октября 2019, 22:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковной Кашире правоохранители при обыске автомобиля изъяли более 300 грамм героина и 2 грамма метилэфедрона, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Автомобиль, за рулем которого находился, 22-летний житель Лобни, был остановлен для проверки на 111-м километре автодороги М4 «Дон».
Во время досмотра машины под рулевой колонкой был обнаружен пакет со 150 свертков с порошком.
Кроме того, у пассажирки — 41-летней жительницы Москвы — в дамской сумочке стражи порядка обнаружили пакетик с кристаллическим веществом.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
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