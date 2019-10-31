Пассажирский самолет задержали в Екатеринбурге из-за звонка о минировании
- 31 октября 2019, 21:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс, который должен был вылететь в Сургут, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, самолет готовился к вылету, когда раздался анонимный звонок о минировании авиалайнера.
«Пассажиров вывели, ведется осмотр воздушного судна», — добавил собеседник агентства.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут в 22:00 по местному времени (20:00 МСК).
В авиакомпании Utair подтвердили агентству факт задержки самолета из-за звонка о минировании.
Несмотря на анонимное сообщение, воздушная гавань продолжает работу в обычном режиме, отмечает ФАН.
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