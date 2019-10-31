Генерала полиции задержали за подготовку убийства

Правоохранители задержали бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, генерал-майора полиции в отставке Александра Туривненко в связи с подготовкой убийства, сообщает пресс-служба следственного управления РФ по СКФО.

По версии следствия, будучи директором одного из санаториев города Кисловодска, Туривненко решил организовать убийство гражданской жены своего умершего брата.

Таким образом генерал собирался завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая по наследству перешла его племяннику.

Он был убежден, что женщина оказывает сильное влияние на своего сына и может помешать осуществлению его планов.

Поэтому Туривненко решил избавиться от женщины, предложив своему знакомому 1 миллион рублей за убийство.

Однако «исполнитель» сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, которые инсценировали похищение и убийство живущей в Петербурге женщины.

В момент передачи части денег за «совершенное преступление» генерала задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.