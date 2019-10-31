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Количество врачей в Москве увеличилось почти на две тысячи

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Количество врачей в Москве в 2018 году увеличилось почти на две тысячи — с 52 598 специалистов до 54 420. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Всего увеличение количества медиков наблюдается в 38 регионах, включая Санкт-Петербург. Также Минздрав отмечает, что в целом по стране рост численности врачей в прошлом году составил 0,07%.

Ранее СМИ опубликовали информацию, актуальность которой подтвердила пресс-служба Минздрава, о сокращении количества врачей в 54 регионах России. Например, в Бурятии, писали журналисты, число медиков сократилось на 59%, в Новосибирской области — на 58%, в Томской области — на 18%, а в Кемеровской области — на 17,3%.

Сейчас Министерство здравоохранения эти данные опровергает. Произошла «техническая ошибка», заверили в ведомстве.

Согласно скорректированным данным, сокращение численности медицинских работников было зафиксировано не 54 регионах, а в 55. При этом динамика сокращения не такая высокая, как писали СМИ изначально.

Так, в Бурятии количество врачей сократилось с 3673 специалистов до 3658. Находившаяся на втором месте Новосибирская область, напротив, показала прирост на 7% - с 11 005 до 11 090. Еще численность врачей увеличилось в Томской области — с 4477 до 4613. А вот в Кемеровской области действительно наблюдается сокращение медперсонала, но не на 17,3%, а всего лишь на 3% - с 9492 до 9275.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова связывает уменьшения численности врачей в некоторых регионах с переездом специалистов в соседние области, где им предлагают более высокую зарплату.

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