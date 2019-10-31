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Первого фигуранта «списка Титова» приговорили к трем годам заключения

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© youtube.com

© youtube.com

В Ростове-на-Дону к трем годам лишения свободы приговорили бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Бизнесмен признан виновным Кировским районным судом города в мошенничестве в особо крупном размере.

Отбывать наказание предприниматель будет в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте суда.

По его данным, Каковкин, будучи директором ООО «Торговый Дом «ГРИФ», вместе с группой лиц в августе 2015 года похитил 10 миллионов рублей.

Напомним, в августе 2018 года было прекращено уголовное преследование против вернувшегося в Россию бизнесмена Андрея Каковкина, входящего в «список Титова». Учредитель и директор ООО «Торговый дом «Гриф»» Андрей Каковкин стал первым фигурантом так называемого лондонского списка уполномоченного по правам предпринимателей.

Каковкин тогда рассказал журналистам, что планирует создать в нашей стране международную криптобиржу.

Скрывавшийся за границей ростовский бизнесмен был арестован и помещен в изолятор временного содержания по приезде в Россию в феврале 2018 года. Предприниматель находился в федеральном розыске по обвинению в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств.

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