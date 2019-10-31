СМИ: Турция начала переговоры с Россией о передаче ей сирийских пленных

Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщает турецкий телеканал TRT.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Однако глава турецкого оборонного ведомства не сообщил какие-либо подробности переговоров и при каких обстоятельствах были взяты в плен сирийские военные, отмечает телеканал.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 25 октября, Минобороны России отчиталось о дополнительной переброске в Сирию около трехсот военных полицейских из Чечни для поддержания мира на сирийско-турецкой границе.

Напомним, российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии после заключения соотвествующих соглашений с Сирией, Турцией и курдскими вооруженными формированиями. Американские военные с началом турецкой военной операции «Источник мира» были выведены с баз на северо-востоке Сирии в направлении иракской границы, а на их позиции зашли сирийские правительственные войска и российские военнослужащие.

Благодаря дипломатическим усилиям России и США турецкая военная операция на севере Сирии была остановлена, а военные полицейские РФ сделались гарантами перемирия в регионе.

В частности, Россия и Турция достигли договоренности об отводе враждебных турецким войскам курдских отрядов из приграничных районов на 30 километров и условились, что начиная с 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов. Кроме того, соглашение предусматривает совместное российско-турецкое патрулирование приграничной зоны на глубину до 10 километров к западу и к востоку от района операции «Источник мира».