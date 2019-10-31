Координатор студенческих медотрядов поблагодарила Путина за поддержку

Президент России Владимир Путин поддержал создание студенческих медицинских отрядов, состоящих из учащихся профильных вузов. Благодаря таким отрядам, уверен глава государства, студенты могут получать необходимую практику.

«Это замечательно, когда студенты-медики организовывают специализированные отряды, ездят по стране, оказывают людям помощь и поддержку. Разумеется, они это делают на том уровне, на котором они могут это делать», — заявил президент.

Руководитель направления медицинских отрядов Центрального штаба движения «Российские Студенческие Отряды» Кристина Сидорова рассказала в интервью «Ридусу», что первые медицинские студотряды появились еще в 2015 году.



«Ежегодно в летний период ребята работают в медучреждениях разного профиля. Это движение помогает ребятам применить свои медицинские знания на практике. И поскольку в больницах есть большой конкурс, работа в студотрядах помогает студентом в будущем трудоустройстве. Я сама работала в таком отряде, и могу сказать, что этот опыт был очень полезным», — отметила Сидорова.

Поддержка Владимира Путина — событие для нас долгожданное, — добавила Кристина. — Спасибо ему. Уже сегодня наша деятельность находит отклик у главных врачей. Также мы работаем в Архангельске, Иркутске, где нас поддерживают местные министры здравоохранения. Для нас — студентов-медиков — это очень важно. Поскольку идет профессиональное погружение, и каждый, соприкасаясь непосредственно с пациентами, наблюдая за работой врачей, может правильно скорректировать свой профессиональный выбор и подход к обучению.

Также президент поддержал идею заместителя регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Софьи Даниленко. Речь шла об организации в городских парках добровольческих «павильонов здоровья», где люди могут бесплатно пройти быструю диспансеризацию и проконсультироваться со специалистами.

Даниленко обратила внимание Путина, что такие шатры позволят «приблизить помощь к населению». Она попросила главу государства дать поручить губернаторам заняться популяризацией «павильонов здоровья».

«Мне кажется, что нужно поддержать вас, так и сделаем, губернаторов попросим вам помочь», — заверил президент.

Ранее «Ридус» писал, что на этой же встрече глава государства, беседуя с главврачом одной из калининградских поликлиник, вспомнил анекдот, который пришелся к месту.

Напомним, что глава государства принимает сегодня участие в заседании президиума Госсовета, которое проходит в Калининградской области. Главной темой совещания стало развитие системы здравоохранения в регионах страны.