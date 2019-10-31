В ЛНР объявили о совместных учениях с ДНР из-за угрозы диверсий

Совместные учения спасателей пройдут в самопровозглашенных Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, передает РИА Новости.

Об этом сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

По его словам, учения пройдут 5—9 ноября на фоне поступившей информации о готовящейся диверсии украинских вооруженных сил.

Министр добавил, что в рамках учений отработают систему гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций, отмечает агентство.

В частности, будет отработана эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации, развертывание пунктов временного размещения граждан, обеспечение людей предметами первой необходимости, а также оказание им психологической помощи.

В то же время глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил, что военнослужащие республики готовы к отводу сил в районе Петровского, отмечает ФАН.

По его словам, для возобновления процесса необходимо подтверждение Киевом своих намерений и выполнение им всех мероприятий на участке отвода, согласованных контактной группой в Минске.

