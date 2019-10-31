найти ×
   
  • USD -0.10
    63.77
  • EUR +0.18
    71.19
СохранитьСохранено0
×

003948

В ЛНР объявили о совместных учениях с ДНР из-за угрозы диверсий

Small default
Военнослужащий ЛНР © Александр Река/ТАСС

Военнослужащий ЛНР © Александр Река/ТАСС

Совместные учения спасателей пройдут в самопровозглашенных Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, передает РИА Новости.

Об этом сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

По его словам, учения пройдут 5—9 ноября на фоне поступившей информации о готовящейся диверсии украинских вооруженных сил.

Министр добавил, что в рамках учений отработают систему гражданской защиты при ликвидации чрезвычайных ситуаций, отмечает агентство.

В частности, будет отработана эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации, развертывание пунктов временного размещения граждан, обеспечение людей предметами первой необходимости, а также оказание им психологической помощи.

В то же время глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил, что военнослужащие республики готовы к отводу сил в районе Петровского, отмечает ФАН.

По его словам, для возобновления процесса необходимо подтверждение Киевом своих намерений и выполнение им всех мероприятий на участке отвода, согласованных контактной группой в Минске.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12030502читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4131121читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

9013917читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

5027382читать позжечитаю позже