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В Новосибирской области и Бурятии опровергли слухи об оттоке врачей

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Правительство Новосибирской области опровергло информацию о том, что число врачей в регионе в 2018 году сократилось на 58%. Чиновники утверждают, что число медиков в области, наоборот, растет.

«Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности. По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Новосибирской области.

В министерстве добавили, что всего в регионе насчитывается 11090 врачей. Из них 6,2 тысячи человек оказывают медпомощь амбулаторно, а в стационарах работают — 4,4 тысячи. Порядка 443 человек являются врачами скорой помощи и сотрудниками медицинских учреждений особого типа.

В 2017 году, согласно сообщению регионального Минздрава, количество врачей в Новосибирской области составляло 11005 человек.

С аналогичным обращением выступило и правительство Бурятии, где, как писали СМИ, сокращение численности врачей составило 59%, передает «Интерфакс-Сибирь».

«У нас на конец 2017 года действительно было 3673 врача, но на конец 2018 года было 3658 врачей», — рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

Ранее издание РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ заявило, что в 54 регионах страны наблюдается серьезное сокращение количества врачей. Например, в Бурятии число медиков сократилось на 59%, в Новосибирской области — на 58%, в Томской области — на 18%, а в Кемеровской области — на 17,3%.

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