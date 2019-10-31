Названа польза авокадо для людей с лишним весом

Международная команда ученых провела исследование, в котором приняли участие 45 добровольцев с лишним весом. Специалисты хотели выяснить, как авокадо влияет на похудение.

Дело в том, что в последние годы этот фрукт стал очень популярным. Фитнес-блогеры и диетологи постоянно добавляют авокадо в различные рецепты утверждая, что он способствует похудению. Ученые решили выяснить, так ли это на самом деле.

Всех участников эксперимента посадили на одинаковую диету на две недели, чтобы их организм привык к правильному питанию.

После двухнедельного вступления участников разделили на три группы и предложили три разные диеты. Диеты включали рацион питания с низким содержанием жиров, диету с умеренным содержанием жира и диету с умеренным содержанием жира, которая включала одно авокадо в день.

Участники из первых двух групп вместо авокадо ели другие продукты с высоким содержанием полезных жиров.

Эксперимент длился пять недель, после чего у участников взяли анализ крови на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые являются основными переносчиками «плохого» холестерина. Также кровь исследовали на количество окисленных ЛПНП. Напомним, что они играют не последнюю роль в образовании атеросклероза.

Оказалось, что участники из третьей группы, которые ежедневно съедали авокадо, имели низкие показатели ЛПНП. Также у них повысился уровень лютеина, который обладает свойствами антиоксиданта и способствует быстрому, но здоровому похудению, — рассказывают авторы работы.

Ученые считают, что людям с лишним весом стоит включить в рацион авокадо.