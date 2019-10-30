Российский бренд экопродукции получил название

Министерство сельского хозяйства РФ выбрало название для российского бренда товаров с улучшенными экологическими характеристиками, сообщил газете «Известия» глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

По его словам, бренд будет называться «Зеленый стандарт», а в англоязычном варианте — The Green One.

В настоящее время определяется логотип бренда.

Как рассказал изданию исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко, у «Зеленого стандарта» есть все шансы стать международным брендом.

Он также напомнил, что согласно закону, который вступит в силу в Европе в 2022 году, к производству и характеристикам улучшенного сельхозпродукта будут предъявляться более жесткие требования.

«Россия также идет по этому пути, постепенно отказываясь от удобрений и кормов, в которых содержатся соли и металлы в объеме, способном навредить окружающей среде», — цитирует газета Мироненко.

Ранее сообщалось, что Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — так называемый светофор, который поможет потребителям отличить продукты с повышенным содержанием определенных веществ без погружения в изучение состава на упаковке.

Напомним, с 1 января 2020 года вступит в силу закон, регулирующий правила производства и маркировки экологически чистых продуктов, который запретит ставить обозначения «эко», «органик» и «био» на товары, не соответствующие установленным требованиям. По новым правилам органически чистую продукцию будет запрещено производить на одном оборудовании с обычной, использовать при ее производстве неорганические материалы, а также трансгенные организмы и другие продукты ДНК-инженерии.