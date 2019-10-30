Шампанское может подешеветь к Новому году на 30%

Поскольку снижение цен на шампанское перед Новым годом является сезонным явлением, эксперты прогнозируют, что в этом году игристые вина традиционно подешевеют примерно на 30%.

Такой обвал цен объясняется тем, что на новогодние праздники приходится почти половина годового оборота.

«Предприятия заинтересованы в том, чтобы продать большие объемы», — цитирует РИА Новости советника ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Дарью Морозкину.

По ее словам, именно по этой причине в конце августа и перед Новым годом в магазинах больше всего различных акций и скидок.

Как отметил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, на декабрь и январь приходится 40% всего годового оборота российского шампанского.

Кроме того, Шапкин посоветовал выбирать бутылки с корковыми пробками, а также напомнил, что чем меньше пузырьки, тем лучше шампанское. «Если вино искусственно газифицируется, то пузырьки будут крупнее», — приводит его слова газета «Известия».

Он также подсказал, что обозначения ЗГУ (защищенного географического наименования) или ЗНМП (защищенного наименования места происхождения) помогут удостовериться в том, что шампанское сделано из винограда, выросшего на конкретной территории.

Как сообщал «Ридус», ранее был назван самый популярный у россиян алкогольный напиток. Эксперты платформы фискальных данных «Такском» рассказали, что, по данным на сентябрь этого года, самой большой популярностью пользуется пиво.