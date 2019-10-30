В Общественной палате предложили сурово наказать авиадебоширку Вележеву

Комментируя инцидент со снятием с рейса актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на борту самолета, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил избрать для нее суровое наказание, поскольку человек, носящий звание народного артиста (Вележева — заслуженная артистка РФ, — Прим. «Ридуса»), не может позволять себе хамское поведение.

По его словам, ответственность публичных людей за дебоши должна быть еще больше.

«С них спрос выше, так как они являются примером, — заявил он в беседе с ФАН. — Нужно подумать о законодательных механизмах, которые бы позволяли лишать наград и почетных званий за какие-то антиобщественные поступки».

Малькевич напомнил, что за подобные деяния в СССР исключали из партии, понижали в должностях, лишали наград.

Он предложил «закручивать гайки» в этом вопросе и возвращаться к идее черных списков для всех авиакомпаний. По мнению члена Общественной палаты, человек должен знать, что, если он начнет буянить, то не сможет больше летать на территории нашей страны.

«Сейчас ты можешь устроить дебош, оплатишь маленький штраф, и выиграешь, потому что тебя в эфир пригласят», — сказал он в интервью изданию.

Ранее сообщалось, что 30 октября в аэропорту Шереметьево на несколько часов задержали вылет рейса в Тель-Авив из-за хулиганского поведения актрисы Лидии Вележевой. По словам очевидцев, дама вела себя неадекватно и явно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники авиакомпании пытались успокоить Вележеву, но это было бесполезно. Она сыпала ругательствами в сторону авиакомпании и пассажиров, но покидать самолет отказалась наотрез. Пассажиры сняли происходящее на мобильный телефон.

Как рассказал ФАН источник, актрису все-таки сняли с борта, а следом сняли и ее багаж.