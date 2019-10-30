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Увольнение главврача ОКБ Владимира связали с коррупционным скандалом

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фото: скриншот Google карты

фото: скриншот Google карты

Главный врач Областной клинической больницы Владимира Любовь Быкова была уволена 25 октября по распоряжению губернатора Владимира Сипягина.

Пресс-служба правительства области сообщила об увольнении 30 октября.

Вслед за этим в ОКБ начали проводить следственные и оперативные мероприятия, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Как отмечают «Владимирские новости», выемка документов, как и само увольнение Быковой, могут быть связаны в выявленными махинациями при закупке компьютерного томографа. Журналисты предположили, что главврач вместе с завотделением лучевой диагностики и при поддержке областного депздрава «вступили в сговор с московской фирмой ООО „Бимк-Кардио-Волга“».

В результате томограф Philips Medical Systems был приобретен за 72,3 млн рублей, при том что более качественный томограф фирмы Siemens стоит на 20 млн рублей дешевле. Кроме того, издание указывает на то, что аналогичную медицинскую технику от Philips, как следует из данных сайта госзакупок, в регионе приобретают по цене от 50,589 до 52 млн рублей.

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