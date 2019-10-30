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СК проверяет инцидент с устроившим стрельбу в московской школе учеником

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© pexels.com

© pexels.com

В Войковском районе столицы мальчик пронес с собой в школу травматический пистолет, принадлежащий его отцу, и выстрелил из него в пол.

В результате инцидента, произошедшего 29 октября, никто не пострадал.

Сотрудники полиции изъяли оружие и составили в отношении его владельца протокол по факту административного правонарушения.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту стрельбы, устроенной учеником. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила ТАСС представитель столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

По словам директора школы № 717 Екатерины Шарниковой, ученик принес в школу пневматический пистолет.

Ранее «Ридус» писал о том, что Следственный комитет организовал проверку по распространенному в Сети видеоролику, в котором учащиеся одной из школ Грозного устроили массовую драку с применением огнестрельного оружия.

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