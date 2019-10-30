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Почему выгодно быть нарциссом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что люди, имеющие нарциссические черты, меньше всего подвержены депрессиям.

Напомним, что нарциссами чаще всего называют людей, которые испытывают неограниченную любовь к себе, они бывают чрезмерно самоуверенны и высокомерны. Такие качества не особенно ценят окружающие, зато с точки зрения самозащиты и психического здоровья — это отличное качество, отмечают ученые.

Нарциссы редко испытывают чувство вины и вообще не склонны к сочувствию. Эти качества помогают им все время оставаться в психическом равновесии. У нарциссов практически не бывает депрессий и стрессов, — рассказали авторы исследования.

В ходе своей работы ученые опросили 700 человек, которые выразили свое отношение к различным жизненным ситуациям. Результаты опроса показали, насколько человек может быть нарциссом по 10-балльной шкале.

За теми, кто набрал высокие баллы, наблюдали особенно пристально. Выяснилось, что таких людей оказалось немало и, согласно предыдущим исследованиям, их число растет с каждым годом.

Ученые задались вопросом, почему столь порицаемое обществом качество стало таким распространенным. Проанализировав ответы участников, специалисты пришли к выводу, что нарциссы так себя ведут из-за желания сохранить и уберечь свои чувства.

Нарциссизм может увеличить психическую выносливость, и это может помочь компенсировать симптомы депрессии. Если бы все люди принимали себя такими, какие они есть, и считали себя самыми умными и красивыми, общая тревожность во всем мире была бы в разы меньше, заключили ученые.
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