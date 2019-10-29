ГИБДД попросила москвичей отказаться от поездок на машинах с летней резиной

ГИБДД просит московских водителей в среду, 30 октября, отказаться от поездок на личных автомобилях, если они не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

В настоящее время на улице сыро из-за выпавших осадков, а ночью возможно первое в этом сезоне понижение температуры до минусовой, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что отсутствие в такую погоду на автомобилях зимней резины может привести к увеличения количества ДТП.

Как сообщал «Ридус», в ночь на четверг, 31 октября, синоптики прогнозируют мороз до 6 градусов ниже нуля и небольшой снег.