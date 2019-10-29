Шойгу заявил о досрочном отводе курдских подразделений на севере Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном, что из зоны безопасности на северо-востоке Сирии досрочно завершен отвод вооруженных курдских подразделений, сообщает ФАН.

Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция, — сообщил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу также добавил, что у России и Армении накоплен большой опыт по борьбе с международным терроризмом, а в Сирии обе страны набираются опыта по части гуманитарной деятельности и разминирования, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 25 октября, Минобороны России отчиталось о дополнительной переброске в Сирию около трехсот военных полицейских из Чечни для поддержания мира на сирийско-турецкой границе.

Напомним, российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии после заключения соотвествующих соглашений с Сирией, Турцией и курдскими вооруженными формированиями. Американские военные с началом турецкой военной операции «Источник мира» были выведены с баз на северо-востоке Сирии в направлении иракской границы, а на их позиции зашли сирийские правительственные войска и российские военнослужащие.

Благодаря дипломатическим усилиям России и США турецкая военная операция на севере Сирии была остановлена, а военные полицейские РФ сделались гарантами перемирия в регионе.

В частности, Россия и Турция достигли договоренности об отводе враждебных турецким войскам курдских отрядов из приграничных районов на 30 километров и условились, что начиная с 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов. Кроме того, соглашение предусматривает совместное российско-турецкое патрулирование приграничной зоны на глубину до 10 километров к западу и к востоку от района операции «Источник мира».