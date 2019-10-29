найти ×
   
  • USD
    63.83
  • EUR
    70.78
СохранитьСохранено0
×

2013072

В США гей-полицейский отсудил почти 20 млн долларов за дискриминацию

Small default
© St Louis County Police

© St Louis County Police

Американский полицейский Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис в штате Миссури отсудил у полиции почти 20 миллионов долларов, сообщает BBC News.

В 2017 году мужчина подал иск против местной полиции, заявив, что по службе из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

В материалах дела отмечается, что входивший в 2014 году в Окружной совет полицейских комиссаров Сент-Луиса Джон Сарацино посоветовал тогда Вильдхаберу «сбавить обороты со своей голубизной», чтобы получить повышение.

Полицейский сообщил, что после того, как он пожаловался на слова Сарацино, ему поменяли рабочий график и отправили дежурить в ночное время в районе, который был далеко от его дома.

При этом Сарацино в суде заявил, что ничего подобного не говорил Вильдхаберу.

Суд присяжных пришел к выводу, что полицейский стал жертвой дискриминации из-за своей сексуальной ориентации, а также пострадал от мести своего начальства, отмечает радиостанция.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4131121читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
13030392читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

3022193читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия20 августа

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

11011906читать позжечитаю позже