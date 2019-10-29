В США гей-полицейский отсудил почти 20 млн долларов за дискриминацию

Американский полицейский Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис в штате Миссури отсудил у полиции почти 20 миллионов долларов, сообщает BBC News.

В 2017 году мужчина подал иск против местной полиции, заявив, что по службе из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

В материалах дела отмечается, что входивший в 2014 году в Окружной совет полицейских комиссаров Сент-Луиса Джон Сарацино посоветовал тогда Вильдхаберу «сбавить обороты со своей голубизной», чтобы получить повышение.

Полицейский сообщил, что после того, как он пожаловался на слова Сарацино, ему поменяли рабочий график и отправили дежурить в ночное время в районе, который был далеко от его дома.

При этом Сарацино в суде заявил, что ничего подобного не говорил Вильдхаберу.

Суд присяжных пришел к выводу, что полицейский стал жертвой дискриминации из-за своей сексуальной ориентации, а также пострадал от мести своего начальства, отмечает радиостанция.