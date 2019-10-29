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Впавшую в кому на отдыхе в Турции россиянку привезли в Петербург

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© twitter.com/A_Mitjanina

© twitter.com/A_Mitjanina

Впавшую в кому во время отдыха в турецкой Анталье гражданку России доставили в Санкт-Петербург.

Об этом сообщила в своем микроблоге в Twitter вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

По ее словам, женщину доставили в Россию из Турции специальным бортом санитарной авиации.

Как сообщал «Ридус», на днях россиянку госпитализировали в Анталье с диагнозом «инфаркт головного мозга».

По данным генерального консульства РФ, состояние российской туристки оценивается как тяжелое. Женщину ввели в искусственную кому.

В консульстве также отметили, что критическое состояние женщины не позволяет транспортировать ее в Россию в ближайшее время.

Женщина прилетела в Анталью вместе с мамой и маленькой дочерью 13 октября, отмечает ФАН.

Подруга туристки сообщила в соцсети, что турецкие врачи отказывают в транспортировке женщины. Она также обратилась ко всем, от кого это зависит, с просьбой помочь привезти женщину в Петербург.

Напомним, в конце августа 19-летняя туристка из России впала в кому после плавания в бассейне Турции.

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