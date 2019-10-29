Жены убитого в Сирии боевика получали в России пособия по утере кормильца

Две женщины, будучи вдовами убитого в Сирии боевика, получали в Дагестане пособие в связи с утерей кормильца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным сотрудников спецслужб, женщины являлись женами некоего Магомедхана Даудова, убитого в Сирии, а ранее находившегося в международном розыске.

Жены боевика представили в местное отделение Пенсионного фонда поддельные документы о смерти Даудова.

Вдовам в мошенничестве помогала местная жительница села Агвали, с которой они делились полученными деньгами.

По данным собеседника агентства, с 1 октября 2015 года по 29 июля нынешнего года одна из женщин получила на одного ребенка около 400 тысяч рублей, вторая на двоих детей — около 1,2 миллиона рублей.

В отношении жен боевика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документа, удостоверяющего личность покойного, отметил источник.