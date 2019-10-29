Лимаренко: мы должны напомнить миру, где завершилась Вторая мировая война

В начале сентября 2020 года в Сахалинской области пройдет Всероссийский молодежный патриотический слет «Послы Дальневосточной Победы». Содействие в организации данного мероприятия окажет правительство РФ, о чем говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, который был утвержден по итогам встречи с общественностью Дальнего Востока.



Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что проведение патриотического слета в год 75-летия Великой Победы весьма символично.

«Мы должны напомнить всему миру, что именно на Дальнем Востоке завершилась Вторая мировая война. Война, по итогам которой и была образована Сахалинская область в ее современных границах», — сказал Лимаренко.



«Мероприятие позволит молодым людям познакомиться с ключевыми событиями отечественной военной истории и отдать дань уважения героям», — добавил глава Росмолодежи Александр Бугаев.

В слете «Послы Дальневосточной Победы» должен принять участие и сам Путин. Глава государства прибудет на Сахалин после Второго экономического форума во Владивостоке.

Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

