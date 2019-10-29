Медики назвали 5 способов борьбы с болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является одной из форм деменции, которая чаще всего возникает в старости. Это заболевание все еще остается неизлечимым, но исследователи выявили пять способов, которые помогут замедлить развитие этого страшного заболевания.

Диета

Медики не первый раз отмечают, что правильное и сбалансированное питание помогает не только сохранять вес в норме, но и снижает риск развития многих заболеваний. По мнению ученых, разнообразная диета с высоким содержанием овощей, фруктов и морепродуктов положительно влияет на здоровье и сердечно-сосудистую систему.

Согласно некоторым исследованиям, насыщенные жирные кислоты и умеренное количество простых углеводов замедляет развитие нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Общение с друзьями

В пожилом возрасте многие люди замыкаются в себе, перестают общаться с друзьями и выбираться на прогулки. Это нужно исправлять, считают врачи. Дело в том, что одиночество крайне негативно сказывается на работе головного мозга.

Когда мы общаемся с друзьями и родственниками, а также знакомимся с новыми людьми или учимся, у нас возникают новые нейронные связи, поддерживающие здоровье мозга.

Хобби и увлечения

Помимо общения человеку даже в старости необходимо развиваться и тренировать свой мозг. Не обязательно заниматься наукой или работать, уточняют ученые. Это могут быть обычные головоломки или сканворды, чтение книг или игра на музыкальных инструментах.

Очень много научных исследований подтвердило связь между умственной активностью и сниженным риском нейродегенерации.

Зарядка и спорт

Научно доказано, что спортсмены имеют наименьший риск развития опасных заболеваний, чем люди, которые никогда не занимались спортом. В преклонном возрасте не все могут позволить себе регулярные занятия спортом, но, согласно многочисленным исследованиям, даже обычная утренняя зарядка замедляет развитие старческой деменции.

Медики также проводили эксперименты, которые показали, что болезнь Альцгеймера на разных стадиях замедлялась, если у пациентов появлялась ежедневная зарядка.

Медикаментозное лечение

И, конечно, без лекарств жить с болезнью Альцгеймера будет крайне проблематично. К сожалению, диеты, спорт и хобби не помогут облегчить симптомы болезни, если не принимать специальные медикаменты. Также не стоит рассчитывать на альтернативную и народную медицину, так как ее эффективность научно не доказана.

Недавно компания Biogen заявила, что намерена добиться одобрения FDA для своего нового препарата адуканумаб. По некоторым данным, он улучшает у пациентов с болезнью Альцгеймера такие когнитивные функции, как память, речь и ориентация в пространстве.