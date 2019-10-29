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Багровые реки Тимирязевки: местные жители не верят проверке экологов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© VK/Анастасия Воробьева

© VK/Анастасия Воробьева

Московские экологи провели анализ воды, взятой из реки в Тимирязевском районе столицы. Дело в том, что некоторое время назад жители Тимирязевского района сообщали в соцсетях о речке «багрового» цвета в районе Большого Садового пруда.

Помимо неестественного цвета, вода источала специфический запах.

На обращение москвичей быстро отреагировали и отправили к реке экологов, которые взяли пробу воды.

Согласно проверке, следов загрязнения в багровой реке не обнаружили.

Проведено обследование Б. Садового пруда. Следов загрязнения, гибели флоры и фауны не выявлено. Органолептически посторонние запахи не ощущались. По результатам обследования акватории отобраны пробы воды для лабораторного исследования, — сообщается в заявлении.

Несмотря на то, что экспертиза не выявила нарушений, местные жители все еще жалуются на неприятный запах и темно-красный цвет воды.

Сейчас экологи проводят повторные анализы, чтобы разобраться в проблеме. 

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