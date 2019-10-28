Из психбольницы в Новгородской области сбежал педофил

В Валдайском районе Новгородской области из психиатрической больницы сбежал 29-летний пациент, находящийся на принудительном лечении.

В отношении сотрудников больницы, допустивших побег пациента, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Следователи опрашивают персонал лечебницы и устанавливают обстоятельства побега, сообщается на сайте регионального СК РФ.

В то же время издание «ВНовгороде.ру» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что сбежавший мужчина был судим за сексуальное преступление в отношении ребенка.



Как сообщал «Ридус», в сентябре в Челябинске из областной психоневрологической больницы, где находились на принудительном лечении, сбежали два пациента. Ранее один из них был судим за кражу, другой — за грабеж.