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Угрожавший взорвать дом в Москве мужчина напал на полицейских

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© МВД РФ

© МВД РФ

Очевидцы сообщили в полицию, что около магазина на Ленинском проспекте в Москве мужчина в маске кричал, что «сейчас взорвет дома».

Когда же на место прибыли стражи порядка, злоумышленник при задержании распылил из баллончика в лица полицейским какое-то вещество.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти, сообщается на сайте столичного главка МИВД РФ.

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