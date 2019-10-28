Угрожавший взорвать дом в Москве мужчина напал на полицейских

Очевидцы сообщили в полицию, что около магазина на Ленинском проспекте в Москве мужчина в маске кричал, что «сейчас взорвет дома».

Когда же на место прибыли стражи порядка, злоумышленник при задержании распылил из баллончика в лица полицейским какое-то вещество.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти, сообщается на сайте столичного главка МИВД РФ.