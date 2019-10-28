Минздрав нашел способ увеличить продолжительность жизни

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что принятие законопроекта, согласно которому покупать крепкое спиртное можно будет с 21 года, позволит увеличить продолжительность жизни, сообщает ТАСС.

Замминистра отметил, что в России, по данным МВД, ежегодно в результате ДТП около 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 21 года погибают или получают серьезные травмы из-за алкогольного опьянения.

На наш взгляд, это очень важно. Речь идет прежде всего о крепком алкоголе, поскольку наибольшее количество этилового спирта в наибольшей степени ассоциировано с повышенной смертностью в трудоспособном возрасте, — приводит агентство слова Сагалая.

Министерство здравоохранения представило законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года в марте нынешнего года. Минфин и Минэкономразвития не поддержали инициативу, сочтя ее необоснованной, отмечает News.ru.

Как ранее сообщал «Ридус», ученые обнаружили четкую корреляцию между уровнем образования и количеством потребляемого алкоголя. Однако неясно, образование ли влияет на потребление алкоголя, или, наоборот, низкое потребление алкоголя позволяет больше учиться. По предположению ученых, и то и другое — следствие влияния третьего фактора, генов.