Курды обвинили Турцию в укрытии главарей ИГ на севере Сирии

Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС), основную часть которой составляют отряды курдских бойцов, обвинила Турцию в том, что главари и члены террористической организации «Исламское государство»* нашли убежище на контролируемых турецкими военными территориях севера арабской республики.

В заявлении командования СДС говорится, что убедительным подтверждением этому является операция, приведшая к ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади на севере Сирии.

Командование СДС также отмечает, что наличие террористов на севере страны «представляет угрозу для региона и мира в целом».

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал CNN. «Абу Бакр аль-Багдади мертв», — сказал глава государства в прямом эфире ведущих телеканалов США.



Позже в этот же день командующий СДС Мазлюм Абди сообщил, что во время совместной операции бойцов СДС с американскими военными в окрестностях города Джераблус на севере Сирии был уничтожен официальный представитель ИГ Абу Хасан аль-Мухаджир, считавшийся правой рукой аль-Багдади.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 28 октября, что новость о гибели в сирийском Идлибе Абу Бакра аль-Багдади, лидера организации ИГИЛ*, не может вызвать негативной реакции российских властей.



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* запрещенная в РФ террористическая организация