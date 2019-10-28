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Бур марсохода InSight не смог прийти в себя после поломки

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Руководители миссии InSight рассказали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться их роверу на поверхности Красной планеты. Оказывается, что бур, установленный на марсоходе InSight, во время последнего сверления практически полностью вывалился из скважины.

Что за препятствие встретилось на пути бура, так и неизвестно.

Напомним, что 14 февраля аппарат InSight установил полный комплект техники для исследования Марса: сейсмометр, защитный колпак для него и бур. Тогда бур впервые приступил к работе и даже смог сделать скважину глубиной пять метров. Но 7 марта специалисты заявили, что бур сильно повредился во время работ и теперь вся надежда только на роботизированную руку.

Во время последнего сверления ровер пробурил скважину глубиной 50 см и остановился. Все это время ученые пытались разобраться, что произошло с буром.

Согласно последним данным, бур столкнулся с необычным свойством марсианской почвы, которое не встречается на Земле. После того как агентство решило возобновить сверление, ровер вновь приступил к работе 18 октября.

Как и предполагалось, дальше ровер продолжил копать с помощью роботизированной руки, чтобы снизить нагрузку на корпус. Проблема заключается в том, что бур наполовину вывалился из скважины и теперь не может работать как раньше.

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