Первая в мире пересадка лица темнокожему пациенту прошла успешно

Темнокожий 68-летний американец Роберт Челси успешно прошел реабилитацию после операции по пересадке лица. Он стал первым темнокожим и самым пожилым пациентом, которому сделали такую сложную операцию, отмечает Time.

История этого мужчины началась в 2013 году, когда несчастный случай лишил его возможности вести нормальную жизнь.

Почти семь лет назад Роберт Челси ехал по трассе Лос-Анджелеса и заподозрил, что его автомобиль сильно перегрелся. Мужчина остановился на обочине и решил слегка остудить авто и передохнуть. По роковому стечению обстоятельств в это время по дороге неслась скорая помощь, водитель которой не справился с управлением.

Скорая помощь врезалась в машину Челси, в результате чего случилось возгорание, из-за которого у чернокожего американца обгорело почти все лицо. Ожоги принесли мужчине немало страданий: начались проблемы желудком, он не мог самостоятельно питаться.

Роберту сразу же провели 18 операций, в том числе многочисленные пересадки кожи, донорами которых выступали умершие люди. Так как состояние мужчины все еще было критическим, ему назначили препараты, улучшающие кровоснабжение, — но из-за них резко ухудшилось кровоснабжение конечностей и началось отмирание тканей на носу и губах.

Когда состояние стало стабильным и мужчину выписали из больницы, большая часть его лица была покрыта шрамами, а на губах, носу и других частях тела отсутствовали фрагменты кожи.

С тех пор американец находился в очереди на пересадку лица от темнокожего донора. Такой донор нашелся только этим летом. На операцию ушло почти 16 часов, а участие в ней приняли 45 хирургов.

Несмотря на возраст пациента, операция прошла успешно. Сейчас мужчина проходит реабилитацию, но мы уже видим положительные результаты. Благодаря новой коже на лице восстановился кровоток, а в верхней его части даже начали расти волосы. Появилась и подвижность мышц, — рассказывают лечащие врачи Челси.

После окончательного восстановления лицо будет похоже на настоящее, однако движения лицевых мышц будут выдавать то, что была проведена операция.