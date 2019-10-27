Во французском порту нашли пострадавших от переохлаждения мигрантов
- 27 октября 2019, 21:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Во французском порту Кале сотрудники таможни обнаружили при досмотре грузового рефрижератора восьмерых нелегальных мигрантов, включая четверых детей, сообщает AFP.
По данным агентства, ссылающегося на источники в судебных инстанциях, все находившиеся в грузовике нелегалы пострадали от переохлаждения. Всем им оказана первая медицинская помощь. Температура в холодильной камере составляла 7 градусов ниже нуля.
Досмотр был проведен перед заездом фуры на паром, направлявшийся в Великобританию. В кузове рефрижератора был сделан тайный отсек, в котором находились нелегалы.
Мигранты заявили, что являются афганцами. Водителями грузовика оказались двое граждан Румынии, они задержаны, отмечает агентство.
Как сообщал «Ридус», на этой неделе в английском графстве Эссекс был обнаружен рефрижератор с телами 39 мигрантов.
Трейлер прибыл в Соединенное Королевство из бельгийского порта Зеебрюгге. По предварительным данным, находившиеся в рефрижераторе люди умерли от переохлаждения.
Ричард Бернетт, исполнительный директор британской Ассоциации автоперевозчиков, отметил, что температура в рефрижераторном прицепе, где находились люди, могла быть ниже минус 25 градусов. Он охарактеризовал эти условия как «абсолютно ужасные».
Позже появилась информация, что 39 человек, найденные мертвыми в рефрижераторном трейлере, были гражданами Китая. Также сообщалось, что среди погибших были граждане Вьетнама.
Водитель грузовика, житель Северной Ирландии., был задержан и арестован. Позже по этому делу задержали еще троих подозреваемых. В воскресенье, 27 октября, стало известно, что их отпустили под залог, отмечает газета «Известия».
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