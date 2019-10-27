найти ×
   
  • USD
    64.00
  • EUR
    71.12
СохранитьСохранено0
×

-4020031

Во французском порту нашли пострадавших от переохлаждения мигрантов

Small default
© livejournal.com

© livejournal.com

Во французском порту Кале сотрудники таможни обнаружили при досмотре грузового рефрижератора восьмерых нелегальных мигрантов, включая четверых детей, сообщает AFP.

По данным агентства, ссылающегося на источники в судебных инстанциях, все находившиеся в грузовике нелегалы пострадали от переохлаждения. Всем им оказана первая медицинская помощь. Температура в холодильной камере составляла 7 градусов ниже нуля.

Досмотр был проведен перед заездом фуры на паром, направлявшийся в Великобританию. В кузове рефрижератора был сделан тайный отсек, в котором находились нелегалы.

Мигранты заявили, что являются афганцами. Водителями грузовика оказались двое граждан Румынии, они задержаны, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», на этой неделе в английском графстве Эссекс был обнаружен рефрижератор с телами 39 мигрантов.

Трейлер прибыл в Соединенное Королевство из бельгийского порта Зеебрюгге. По предварительным данным, находившиеся в рефрижераторе люди умерли от переохлаждения.

Ричард Бернетт, исполнительный директор британской Ассоциации автоперевозчиков, отметил, что температура в рефрижераторном прицепе, где находились люди, могла быть ниже минус 25 градусов. Он охарактеризовал эти условия как «абсолютно ужасные».

Позже появилась информация, что 39 человек, найденные мертвыми в рефрижераторном трейлере, были гражданами Китая. Также сообщалось, что среди погибших были граждане Вьетнама.

Водитель грузовика, житель Северной Ирландии., был задержан и арестован. Позже по этому делу задержали еще троих подозреваемых. В воскресенье, 27 октября, стало известно, что их отпустили под залог, отмечает газета «Известия».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
13030364читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4131121читать позжечитаю позже

главное


Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II

Наталья Поклонская честно ответила на вопросы «Ридуса».

27121118читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь21 августа

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

2118214читать позжечитаю позже