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Житель Воскресенска признался в убийстве своих родителей

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По подозрению в убийстве собственных родителей был задержан 25-летний житель подмосковного Воскресенска.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного ГСУ СК РФ Ольга Врадий, на допросе мужчина дал признательные показания.

Тела супругов с множеством колото-резаных ран были обнаружены в одной из квартир Воскресенска 25 октября.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении двойного убийства задержан сын потерпевших», — сказала собеседница агентства.

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