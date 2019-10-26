Житель Воскресенска признался в убийстве своих родителей
- 26 октября 2019, 22:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По подозрению в убийстве собственных родителей был задержан 25-летний житель подмосковного Воскресенска.
Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного ГСУ СК РФ Ольга Врадий, на допросе мужчина дал признательные показания.
Тела супругов с множеством колото-резаных ран были обнаружены в одной из квартир Воскресенска 25 октября.
«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении двойного убийства задержан сын потерпевших», — сказала собеседница агентства.
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