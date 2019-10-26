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Под Калугой иномарка сбила насмерть женщину с ребенком на «зебре»

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

На нерегулируемом пешеходном переходе на трассе М-3 «Украина» в Калужской области водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.

В результате ДТП пешеходы погибли, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла около 18:04 на 37-м километре трассы, приводит сообщение ТАСС.

По предварительной версии, управлявший иномаркой мужчина 1981 года рождения двигался в сторону Тулы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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