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-2013158

При попытке пересечь границу РФ задержан подозреваемый в серии преступлений

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© Виталий Невар/ТАСС

© Виталий Невар/ТАСС

Житель Орловской области, разыскиваемый за совершение серии преступлений, задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Курской области при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 29-летний россиянин признался, что придерживается националистических взглядов и планировал вступить на Украине в ряды батальона «Азов».

Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также разыскивался за изнасилование, убийство и кражи, приводит сообщение ТАСС.

Задержанный передан в УМВД по Орловской области.

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