При попытке пересечь границу РФ задержан подозреваемый в серии преступлений

Житель Орловской области, разыскиваемый за совершение серии преступлений, задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Курской области при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 29-летний россиянин признался, что придерживается националистических взглядов и планировал вступить на Украине в ряды батальона «Азов».

Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также разыскивался за изнасилование, убийство и кражи, приводит сообщение ТАСС.

Задержанный передан в УМВД по Орловской области.