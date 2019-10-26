При попытке пересечь границу РФ задержан подозреваемый в серии преступлений
- 26 октября 2019, 19:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Житель Орловской области, разыскиваемый за совершение серии преступлений, задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Курской области при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 29-летний россиянин признался, что придерживается националистических взглядов и планировал вступить на Украине в ряды батальона «Азов».
Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а также разыскивался за изнасилование, убийство и кражи, приводит сообщение ТАСС.
Задержанный передан в УМВД по Орловской области.
Войти через социальные сети: