На пляже во Вьетнаме нашли мертвой россиянку

На пляже Хам Тьен, находящемся в провинции Биньтхуан во Вьетнаме, было обнаружено тело 71-летней россиянки, сообщает VN Express.

По данным издания, ее зовут Любовь Котельникова.

Местные моряки нашли женщину в 16.30 по местному времени (12.30 мск).

Как пишет газета, россиянку доставили в больницу, однако она уже была мертва.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ее смерти.

По словам представителя местных органов власти, пока еще не известно, что стало причиной ее гибели. Медикам предстоит выяснить, умерла ли она от сердечного приступа или утонула.

В правоохранительных органах сообщили, что гражданка России приехала в курортный город Муйне с друзьями.