найти ×
   
  • USD +0.14
    64.00
  • EUR -0.02
    71.12
СохранитьСохранено0
×

001037

На пляже во Вьетнаме нашли мертвой россиянку

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

На пляже Хам Тьен, находящемся в провинции Биньтхуан во Вьетнаме, было обнаружено тело 71-летней россиянки, сообщает VN Express.

По данным издания, ее зовут Любовь Котельникова.

Местные моряки нашли женщину в 16.30 по местному времени (12.30 мск).

Как пишет газета, россиянку доставили в больницу, однако она уже была мертва.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ее смерти.

По словам представителя местных органов власти, пока еще не известно, что стало причиной ее гибели. Медикам предстоит выяснить, умерла ли она от сердечного приступа или утонула.

В правоохранительных органах сообщили, что гражданка России приехала в курортный город Муйне с друзьями.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни
6027382читать позжечитаю позже
Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
36089530читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5131121читать позжечитаю позже

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress28 марта

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

14030364читать позжечитаю позже