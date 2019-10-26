Обманувший тысячи дольщиков застройщик сбежал из-под ареста

В Краснодаре побег из-под домашнего ареста совершил застройщик, обманувший тысячи дольщиков.

Как сообщает РЕН ТВ, Антон Остринский был задержан еще в декабре 2017 года и отправлен в СИЗО.

Согласно предварительным данным, со временем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но как только его выпустили из СИЗО, он скрылся в неизвестном направлении.

По информации телеканала, Остринский подозревается в крупном мошенничестве. Следствие считает, что, используя служебное положение, он оставил без жилья более 1 тысячи дольщиков.

Как сообщал «Ридус», вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в 2020 году из федерального бюджета потребуется выделить 21 млрд рублей, необходимых для решения проблемы обманутых дольщиков.