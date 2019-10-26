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Американский астронавт заменит японского коллегу в экипаже «Союза»

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© pixabay.com

© pixabay.com

В экипаже российского космического корабля «Союз», который в следующий раз отправится на Международную космическую станцию (МКС), место японского астронавта займет американец.

Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, такое решение вызвано необходимостью постоянного присутствия американских астронавтов на МКС.

«Это американское место», — цитирует Брайденстайна SpaceFlight Now.

При этом он отметил тесное партнерство NASA с Японским агентством аэрокосмических исследований, а также выразил надежду увидеть в будущем в космосе американца и японца в одном экипаже.

Брайденстайн пообещал, что представитель Японии полетит на МКС до начала летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что посадочные места на кораблях «Союз» для американских астронавтов в 2020 году может выделить только Россия. От ее решения будет зависеть доставка людей на МКС в случае неготовности к использованию кораблей США Dragon и Starliner.

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Комментарии (1)

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