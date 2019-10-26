Китайские учены выяснили, что у зеленого чая есть еще одно полезное свойство. Оказывается, его можно использовать для клеточной терапии, которая применяется для лечения многих опасных заболеваний.

Исследования показали, что в зеленом чае содержится особое вещество, которое способно активировать часть внедренных в организм стволовых клеток. Речь идет об протокатеховой кислоте (PCA), которая вырабатывается организмом при употреблении зеленого чая.

В ходе эксперимента ученые в лабораторных условиях получили эмбриональные клетки почек человека, которые нужны для оценки изменений в ответ на присутствие PCA.

Эти клетки ввели мышам, и через какое-то время ученые предложили грызунам зеленый чай. Это помогло отследить, как клетки активизируются. Также был проведен эксперимент, в рамках которого ученые имплантировали клетки в поджелудочную железу для лечения диабета.

Мы выяснили, что использование зеленого чая в качестве механизма удаленного контроля за деятельностью клеток не привело к каким-либо заметным побочным эффектам. Эту технологию можно использовать для контроля состояния оргазма при клеточной терапии.

Авторы работы уточняют, что такая терапия активно используется при лечении рака и многих наследственных заболеваний.