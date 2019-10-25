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В Северной Осетии задержали иркутского адвоката с автоматом в автомобиле

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© flickr.com

© flickr.com

В Северной Осетии сотрудники полиции задержали члена Адвокатской палаты Иркутской области после того, как обнаружили в его машине оружие и патроны.

По данным следствия, во время осмотра автомобиля Peugeot, которым управлял задержанный, правоохранители нашли в салоне автомат с магазином, пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон калибра 7,62 миллиметра.

Оружие и патроны были изъяты, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте республиканского управления СК РФ.

В ближайшее время задержанному мужчине будет избрана мера пресечения.

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