В Северной Осетии задержали иркутского адвоката с автоматом в автомобиле
- 25 октября 2019, 21:53
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Северной Осетии сотрудники полиции задержали члена Адвокатской палаты Иркутской области после того, как обнаружили в его машине оружие и патроны.
По данным следствия, во время осмотра автомобиля Peugeot, которым управлял задержанный, правоохранители нашли в салоне автомат с магазином, пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон калибра 7,62 миллиметра.
Оружие и патроны были изъяты, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте республиканского управления СК РФ.
В ближайшее время задержанному мужчине будет избрана мера пресечения.
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