Горбачев рассказал, что думает о своих критиках

Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев убежден, что критикующие его деятельность политики и медийные персоны пытаются добиться легкой популярности, сообщает URA.RU.

Политик отметил, что те, кто советует ему прекратить публичную активность, не дождутся этого.

Я знаю, что меня часто и много критикуют, однако это меня не слишком волнует, — сообщил Горбачев в беседе с агентством.

Он добавил, что в ближайшее время у него выйдет книга, в которой будут подробно изложены его взгляды на глобальные вызовы, стоящие перед миром.

Это мой долг и как человека, и как политика, и как лауреата Нобелевской премии, — подчеркнул Горбачев.

Таким образом бывший советский лидер отреагировал на недавние громкие заявления писателя Эдуарда Лимонова и политолога Армена Гаспаряна.

Первый заявил, что считает Горбачева виновным в развале Советского союза, а второй посоветовал политику прекратить любую публичную активность.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад Горбачев заявил, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и стран Запада, однако Соединенные Штаты Америки присвоили себе все лавры.

Горбачев отметил, что курс советского руководства на глубокие реформы подкреплялся стремлением «избавить нашу планету от угрозы ядерного холокоста», в результате чего между СССР и странами Запада произошло «открытое движение от вражды к добрососедству» и впервые за много лет «доверие стало преобладать в международных отношениях». Однако поведение американских политиков поставило крест на этом доверии.