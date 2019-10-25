В честь Греты Тунберг назвали жука из Кении
- 25 октября 2019, 21:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Недавно открытый новый вид жука, обитающего в Кении, назвали в честь шведской экологической активистки Греты Тунберг, сообщает BBC News.
Новый вид насекомого изучил и назвал сотрудник Музея естествознания в Лондоне доктор Майкл Дарби.
Жук был обнаружен в Кении в 1960-х годах. Несколько образцов насекомого были подарены музею в 1978 году.
Дарби разбирал коллекцию подарков и обнаружил там представителя нового вида жука подсемейства перокрылок, отмечает радиостанция. Размер жука составляет менее одного миллиметра.
Ученый решил назвать жука в честь Тунберг, объяснив, что находится под сильным впечатлением от кампании, которую она организовала.
Насекомое получило название Nelloptodes gretae, отмечает РЕН ТВ.
Руководство музея заявило о признании заслуг шведской школьницы в охране природы и борьбе с изменением климата.
«Ты никогда не будешь слишком мелким, чтобы изменить мир», — говорится в сообщении лондонского музея.
Напомним, в конце сентября 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила на сессии Генеральной ассамблеи ООН, обвинив мировую политическую элиту в недооценке экологической угрозы. Ее пламенная речь имела большой международный резонанс, вызвав ответные заявления лидеров США, Франции, России и других стран.
Как сообщал «Ридус», в первых числах октября шведская экологическая активистка стала лауреатом Международной детской премии мира.
Ранее Грета Тунберг отреагировала на высказывание о ней президента России Владимира Путина. Характеристику российского лидера она поместила в графу «О себе» аккаунта в Twitter.
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