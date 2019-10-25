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Две пьяные школьницы во Владимире за час напали на пять человек

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© кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»

© кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»

Во Владимире две пьяные школьницы за час совершили пять нападений.

По данным следствия, утром 26 сентября две девушки 15 и 16 лет в состоянии алкогольного опьянения напали на идущую в школу девочку.

Одна из злоумышленниц схватила ребенка за волосы, бросила на асфальт, а затем отобрала деньги и телефон.

Хулиганок тогда задержали по горячим следам благодаря обращению в правоохранительные органы мамы пострадавшей девочки.

Позже следствие установило, что в течение часа с 7 до 8 утра школьницы напали еще на четверых женщин, пытаясь вырвать у них сумки, в которых были дорогие телефоны и деньги, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Согласно материалам дела, 15-летняя подозреваемая была воспитанницей одного из детских домов, куда ее поместили после смерти отца.

Девушка 16 раз убегала из учреждения, поэтому по ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вторая девочка воспитывается в неполной семье, передана под контроль мамы и органов системы профилактики.

Расследование уголовного дела продолжается.

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