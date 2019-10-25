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Прожившей 20 лет в подсобке школы учительнице наконец-то дадут квартиру

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© vk.com

© vk.com

В Челябинске живущая 20 лет в школьной подсобке педагог на пенсии Елена Михальченко наконец-то получит свою квартиру, сообщает URA.RU.

Как сообщили в городской администрации, врио мэра Челябинска Наталья Котова дала поручение помочь педагогу-пенсионеру.

В мэрии рассказали агентству, что педагог просто ни разу не приходила к ним и не обращалась, чтобы получить служебное жилье.

Теперь она сможет выбрать квартиру из предложенных вариантов и будет жить в ней пожизненно.

Как сообщал «Ридус», в Челябинске вышедшая на пенсию учительница вынуждена жить в подсобке школы, в которой проработала десять лет. По ее словам, у нее был заключен бессрочный договор социального найма, но после выхода на пенсию отношение к ней ухудшилось, а горячей воды нет все эти годы.

Как рассказала учительница английского и французского языков, еще в 1999 году она подписала договор социального найма. По новому законодательству все помещения в учебных учреждениях, которые пять лет назад считались жилыми, теперь таковыми не являются! По сути, сейчас учительница прописана и живет в школе.

Со слов педагога, пока она работала в этом учебном учреждении, отношение к ней было нормальным, также у нее была горячая вода. Но когда она вышла на пенсию, все изменилось. Она рассказала, что уже на протяжении семи лет у нее только холодная вода, которую она вынуждена подогревать.

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