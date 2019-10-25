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Женщина нашла своеобразный способ не платить за багаж в самолете

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© instagram.com

© instagram.com

Австралийская писательница Ребекка Эндрюс придумала своеобразный способ не платить за превышающий норму вес ручной клади в самолете.

К сожалению, ее методом могут воспользоваться только женщины. Потому что для провоза лишних килограммов им нужно притвориться… беременной.

Эндрюс показала на видео, которое выложила в своем аккаунте в Instagram, как при помощи ремней комбинезона закрепить на спине ноутбук, а на животе — зарядное устройство. Сверху женщина надела свободные джемпер и жакет, которые скрыли технику.

По ее словам, этот способ позволил ей сэкономить 60 австралийских долларов, когда она летела из Мельбурна в Сидней рейсом австралийской компании Jetstar, где вес ручной клади, согласно правилам, не должен превышать семи килограммов.

Писательница рассказала, что после того как прошла досмотр, она переоделась в туалете в обычную одежду.

Правда, Эндрюс советует сначала отработать трюк дома, прежде чем отправляться с прикрепленной к телу техникой на борт самолета.

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