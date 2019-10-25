Женщина нашла своеобразный способ не платить за багаж в самолете
- 25 октября 2019, 18:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Австралийская писательница Ребекка Эндрюс придумала своеобразный способ не платить за превышающий норму вес ручной клади в самолете.
К сожалению, ее методом могут воспользоваться только женщины. Потому что для провоза лишних килограммов им нужно притвориться… беременной.
Эндрюс показала на видео, которое выложила в своем аккаунте в Instagram, как при помощи ремней комбинезона закрепить на спине ноутбук, а на животе — зарядное устройство. Сверху женщина надела свободные джемпер и жакет, которые скрыли технику.
По ее словам, этот способ позволил ей сэкономить 60 австралийских долларов, когда она летела из Мельбурна в Сидней рейсом австралийской компании Jetstar, где вес ручной клади, согласно правилам, не должен превышать семи килограммов.
Писательница рассказала, что после того как прошла досмотр, она переоделась в туалете в обычную одежду.
Правда, Эндрюс советует сначала отработать трюк дома, прежде чем отправляться с прикрепленной к телу техникой на борт самолета.
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