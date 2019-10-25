Более 73% россиян заявили, что доверяют Владимиру Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал свежие рейтинги доверия политикам и государственным институтам.

Показатель одобрения деятельности действующего президента России Владимира Путина по среднему значению с 14 по 20 октября составил 66%. А рейтинги премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю скорректировались до 39,1% и 42,5%.

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,4% опрошенных. Не доверяют главе государства всего лишь 22,3% респондентов.

Рейтинг доверия премьер-министра Дмитрия Медведева составил — 39,7%. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 36,7% опрошенных, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 33,2%, а лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 26,1%.

Партию «Единая Россия» поддерживают 33,3% граждан, КПРФ — 14,8%, ЛДПР — 12,6%, «Справедливую Россию» — 6%.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что показатели последнего исследования свидетельствуют о политической стабильности в государстве. По его словам, если и наблюдаются некоторые колебания в рейтингах политиков, госинститутов и партий, то они незначительны.

Примечательно, что ключевые показатели выше летнего уровня. Так, в июне-августе положительно оценивали деятельность главы государства 63−64%, в ходе октябрьских опросов — 65−66%. Близкая ситуация фиксируется и по другим направлениям, — заключил Мамонов.

Ранее глава Центра политического анализа политолог Павел Данилин рассказал в интервью «Ридусу», что высокий уровень доверия Владимиру Путину связан в первую очередь с активным информированием россиян о работе президента по внутриполитическим вопросам.