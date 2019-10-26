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Самую красивую скалу в Австралии закрывают из-за туристов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Одну из самых красивых достопримечательностей Австралии — монолит Улуру, также известный как Эрс-Рок, закрывают на неопределенный срок. Сегодня, 26 октября 2019 года, подъем на гору официально запрещен.

Напомним, что Улуру считается священным местом для коренных жителей — племени анангу, которые добровольно отдали гору «в аренду» местным властям на 99 лет. Государство сразу же сделало территорию национальным парком, куда стало приходить большое количество туристов.

Аборигены были не против, так как за использование парка им полагалась ежегодная плата в размере 75 тысяч долларов, а также 20 процентов от стоимости каждого входного билета. Но последнее время гора Улуру стала настолько популярна, что в год ее посещало около 400 тысяч туристов со всего мира.

Анангу обеспокоились за сохранность территории и запретили водить на гору туристов. Последний день, когда Улуру можно было посетить, был вчера, 25 октября.

Незадолго до закрытия горы большое количество путешественников решило посетить это место. На днях у подножия горы выстроилась почти 10-километровая очередь.

Туристы хотели не только покорить одну из самых опасных гор в Австралии, но и насладиться красивыми видами и наскальной живописью, которой богато это место.

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