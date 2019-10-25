СМИ сообщили об убийстве в Харькове свидетеля по делу Вороненкова

В центре Харькова около супермаркета произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Позже один из пострадавших скончался по дороге в больницу, сообщается на сайте ведомства.

Автомобиль открывших стрельбу был найден недалеко от места преступления, отмечает ФАН.

По данным украинских СМИ, полиция обнаружила автомобиль подожженным.

Как сообщает портал «Суспільне. Харків», начальник областной полиции Валерий Сокуренко заявил, что произошедшая в центре города стрельба — это «бандитские разборки».

По его словам, полиция преследовала и догнала стрелка, тогда он достал гранату и подорвал себя.

Полицейский отметил, что у бандита было еще четыре гранаты и пистолет.

В то же время украинский проект «Граты» со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко сообщил, что погибшим является Владимир Борох, один из свидетелей по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.



Напомним, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Расследованием убийства занялись украинские правоохранительные органы. Спустя несколько дней СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина также возбудил уголовное дело и признал Марию Максакову потерпевшей стороной в деле об убийстве ее мужа.

Между тем в октябре 2017 года в Киеве заявили, что убийство Вороненкова раскрыто. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-депутата Госдумы убил «Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцом и Тарасенко». Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец — объявлены в розыск. Киллер Паршов был смертельно ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице.

Заказчиком убийства в Киеве назвали бывшего гражданского мужа Максаковой, «авторитетного» бизнесмена Владимира Тюрина.

Как сообщал «Ридус», в мае бывшая солистка Мариинского театра, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова выиграла в суде спор о недвижимости на 1 миллиард рублей. Тверской районный суд Москвы принял решение передать имущество Максаковой, а не Юлии Вороненковой, которая была предыдущей женой застреленного депутата.