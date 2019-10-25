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005762

На юго-востоке Москвы опрокинулась автоцистерна со сжатым кислородом

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© vk.com

© vk.com

На юго-востоке столицы перевернулась грузовая автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел на Волгоградском проспекте возле дома номер 72.

В цистерне находилось восемь кубометров сжатого кислорода.

В настоящее время перекрыто движение по двум полосам проспекта, место происшествия оцеплено.

Для перекачки кислорода направлен резервный автомобиль, отметил собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

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