Синоптики пообещали в выходные пик потепления
- 25 октября 2019, 16:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Синоптики объяснили причину стоящей в Центральной России нехарактерной для октября погоды.
По данным специалистов, температура воздуха сейчас выше нормы почти на десять градусов.
Это связано с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщает портал «Метеовести».
Издание отмечает, что в некоторых городах европейской части России образовались туманы.
Так, в Курске и Липецке видимость накануне ухудшилась до ста метров, в Белгороде — до трехсот.
Температура воздуха в выходные в центре страны составит 10—15 градусов.
Метеорологи отмечают, что теплая погода продлится до конца выходных дней, при этом именно на выходные придется пик потепления.
В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и области о скором окончании периода аномально высоких для осени температур: с начала следующей недели станет холодно.
Войти через социальные сети: