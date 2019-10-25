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Синоптики пообещали в выходные пик потепления

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Синоптики объяснили причину стоящей в Центральной России нехарактерной для октября погоды.

По данным специалистов, температура воздуха сейчас выше нормы почти на десять градусов.

Это связано с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщает портал «Метеовести».

Издание отмечает, что в некоторых городах европейской части России образовались туманы.

Так, в Курске и Липецке видимость накануне ухудшилась до ста метров, в Белгороде — до трехсот.

Температура воздуха в выходные в центре страны составит 10—15 градусов.

Метеорологи отмечают, что теплая погода продлится до конца выходных дней, при этом именно на выходные придется пик потепления.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и области о скором окончании периода аномально высоких для осени температур: с начала следующей недели станет холодно.

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