Влияют ли проблемы кишечника на здоровье мозга

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, могут ли проблемы с кишечником как-то влиять на мозг и отражаться на психическом здоровье человека.

Исследование еще раз подтвердило, что в нашем организме все взаимосвязано. Специалисты провели эксперимент на мышах, чтобы выяснить, как на молекулярном уровне проблемы с кишечником влияют на процессы в мозге.

Мышей разделили на две группы: грызунам из первой группы давали антибиотики, которые снизили биоразноообразие микроорганизмов, а мыши из второй были генетически модифицированы, и у них и вовсе отсутствовали кишечные бактерии.

Отмечается, что все мыши из эксперимента обладали пониженными способностями к обучению. Ученые заметили, что у грызунов были нарушения экспрессии генов в клетках головного мозга, называемых микроглиями.

Изменение экспрессии генов в микроглии нарушает связи между нейронами головного мозга и мешает образованию новых связей, которые должны формироваться в процессе обучения, — рассказывают ученые.

У некоторых мышей нарушения также обнаружились в концентрации некоторых метаболитов, связанных с психоневрологическими расстройствами, включая шизофрению и аутизм.

Это натолкнуло ученых на мысль, что неверные химические процессы в кишечнике сильно влияют на работу нейронов в головном мозге.

На следующем этапе исследования авторы работы попробовали восстановить состав микроорганизмов кишечника у мышей в различном возрасте. Оказалось, что у молодых особей это привело к улучшению результатов в обучении, тогда как у взрослых мышей изменений практически не произошло.

Ученые считают, что полученные ими данные помогут лучше понять развитие таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и депрессия.